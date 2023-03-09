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Игроки «Тоттенхэма» хотят видеть Почеттино в должности главного тренера команды 

Аргентинский специалист руководил «шпорами» с 2014 по 2019 годы.
Игроки «Тоттенхэма» хотят видеть Почеттино в должности главного тренера команды 
09 марта 2023 20:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: IMAGO

Футболисты «Тоттенхэма» пытаются вернуть Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что нынешний наставник лондонской команды Антонио Конте, скорее всего, покинет свою должность по завершении сезона.

Как утверждает источник, несколько игроков английского клуба пытаются уговорить 51-летнего специалиста снова возглавить лондонцев.

Добавим, что Почеттино находится без работы с лета 2022 года, когда покинул пост главного тренера «ПСЖ». Ранее он тренировал «Тоттенхэм» на протяжении пяти лет.

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