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Хаверц – о Поттере: В «Челси» понимают, насколько это выдающийся тренер 

Англичанин возглавил «пенсионеров» в сентябре 2022 года.
09 марта 2023 20:29
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Челси» Кай Хаверц поддержал главного тренера команды Грэма Поттера.

Отмечается, что 47-летний специалист регулярно подвергается критике со стороны прессы из-за результатов лондонского клуба.

«Он работает под колоссальным давлением. В «Челси» все понимают, насколько это большая личность и выдающийся тренер. В английском футболе есть сотни специалистов, которые возомнили, что они лучше, чем он! Не понимаю, почему его постоянно обсуждают. Все футболисты нашей команды полностью доверяют ему и всячески поддерживают. Никто не замечает, что он прекрасный специалист», – приводит слова Хаверца зарубежная пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 25 матчей.

Накануне подопечные Поттера вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии дортмундскую «Боруссию».

Хаверц – о Поттере: В «Челси» понимают, насколько это выдающийся тренер 
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