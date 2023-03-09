Форвард «Челси» Кай Хаверц поддержал главного тренера команды Грэма Поттера.

Отмечается, что 47-летний специалист регулярно подвергается критике со стороны прессы из-за результатов лондонского клуба.

«Он работает под колоссальным давлением. В «Челси» все понимают, насколько это большая личность и выдающийся тренер. В английском футболе есть сотни специалистов, которые возомнили, что они лучше, чем он! Не понимаю, почему его постоянно обсуждают. Все футболисты нашей команды полностью доверяют ему и всячески поддерживают. Никто не замечает, что он прекрасный специалист», – приводит слова Хаверца зарубежная пресса.

Добавим, что в настоящий момент «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 25 матчей.

Накануне подопечные Поттера вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев в двухматчевом противостоянии дортмундскую «Боруссию».