Месси может вернуться в «Барселону» 

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может совершить свое возвращение в «Барселону». Об этом сообщает журналист Эстебан Эдуль в своих соцсетях.

Отмечается, что 35-летний футболист покинул стан сине-гранатовых в августе 2021 года и перешел в парижский клуб на правах свободного агента.

По информации источника, аргентинец и его семья планируют вернуться в Испанию и снова поселиться в Барселоне. Сообщается, что стороны пока не обсуждали возвращение форварда в каталонскую команду.

Добавим, что в текущем сезоне за «ПСЖ» Месси провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2023 года.

Ранее красно-синие завершили свое выступление в Лиге чемпионов, проиграв по сумме двух встреч «Баварии».