Канисарес - о «ПСЖ»: Нужно прекратить тратить такие деньги на футболистов, а приглашать менеджеров

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес дал комментарий после поражения «ПСЖ» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2).

«Будь я владельцем «ПСЖ», я бы прекратил тратить такие деньги на футболистов и переключился бы на менеджеров, людей, которые понимают футбол и уже добились успеха с другими проектами», - приводит слова экс-голкипера зарубежная пресса.

Отметим, что автором забитых мячей в прошедшей встрече стали нападающие Эрик Шупо-Мотинг, отличившийся на 61-й минуте, и Серж Гнабри (89).

Подопечные Юлиана Нагельсманна вышли в четвертьфинал турнира, поскольку первая игра между командами также завершилась победой мюнхенцев - 1:0. Жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 марта.