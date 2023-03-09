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Канисарес - о «ПСЖ»: Нужно прекратить тратить такие деньги на футболистов, а приглашать менеджеров

Ранее французский клуб вылетел из Лиги чемпионов.
09 марта 2023 21:02

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес дал комментарий после поражения «ПСЖ» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Баварии» (0:2).

«Будь я владельцем «ПСЖ», я бы прекратил тратить такие деньги на футболистов и переключился бы на менеджеров, людей, которые понимают футбол и уже добились успеха с другими проектами», - приводит слова экс-голкипера зарубежная пресса.

Отметим, что автором забитых мячей в прошедшей встрече стали нападающие Эрик Шупо-Мотинг, отличившийся на 61-й минуте, и Серж Гнабри (89).

Подопечные Юлиана Нагельсманна вышли в четвертьфинал турнира, поскольку первая игра между командами также завершилась победой мюнхенцев - 1:0. Жеребьевка следующей стадии плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 марта.

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