Канчельскис заявил, что «Зенит» превосходит «Спартак» по качеству футболистов 

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о составах «Спартака» и «Зенита» в текущем сезоне.

«Состав «Зенита» гораздо сильнее, чем у «Спартака». Питерцы выше на две головы. В данный момент они по подбору футболистов в разы лучше. Это неоспоримо. Что касается Малкома и Промеса, то это два качественных игрока, которые приносят пользу своим командам», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 18 матчей. «Спартак» находится на втором месте, отставая от сине-бело-голубых на восемь очков (37).