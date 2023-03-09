Месси планирует продолжить выступать за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не намерен покидать французскую команду. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 35-летнего игрока с красно-синими истекает ближайшим летом.

Как утверждает источник, стороны возобновят переговоры по поводу продления трудового соглашения с аргентинским форвардом в скором времени.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за команду Кристофа Галтье он провел 30 матчей, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.