Де Йонг заявил, что хочет провести в «Барселоне» еще много лет 

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг поделился своими карьерными планами на ближайшее будущее.

Отмечается, что 25-летний игрок не хочет уходить из каталонского клуба.

«Я не реагирую на слухи. Я счастлив, что оказался здесь. Мне хочется выступать за «Барселону» еще много лет», – приводят слова де Йонга испанские СМИ.

Напомним, что де Йонг присоединился к «Барселоне» летом 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Хави он отыграл 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.