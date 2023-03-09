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Де Йонг заявил, что хочет провести в «Барселоне» еще много лет 

Прошлым летом нидерландским футболистом активно интересовался «Манчестер Юнайтед».
09 марта 2023 21:52
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг поделился своими карьерными планами на ближайшее будущее.

Отмечается, что 25-летний игрок не хочет уходить из каталонского клуба.

«Я не реагирую на слухи. Я счастлив, что оказался здесь. Мне хочется выступать за «Барселону» еще много лет», – приводят слова де Йонга испанские СМИ.

Напомним, что де Йонг присоединился к «Барселоне» летом 2019 года. В нынешнем сезоне за команду Хави он отыграл 32 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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