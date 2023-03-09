«Интер» видит в нападающем «Вест Хэма» Скамакке замену Джеко 

Руководство «Интера» проявляет интерес к нападающему «Вест Хэма» Джанлуке Скамакке. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что 24-летний игрок может вернуться в чемпионат Италии спустя сезон своего пребывания в АПЛ.

По информации источника, миланский клуб рассчитывает, что форвард «молотобойцев» может стать подходящей заменой для Эдина Джеко. Контракт боснийца с командой Симоне Индзаги истекает ближайшим летом.

Добавим, что Скамакка присоединился к «Вест Хэму» в июле 2022 года. В текущем сезоне за английский клуб он провел 25 матчей и забил семь голов.