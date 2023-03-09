Рэшфорд выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы с «Бетисом»

Тренерские штабы «Манчестер Юнайтед» и «Бетиса» определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 9 марта, в Манчестере. Начало матча в 23:00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Далот, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Антони, Фернандеш, Рэшфорд, Вегхорст.

«Бетис»: Браво, Абнер, Сабали, Фелипе, Песселья, Родригес, Карвалью, Хуанми, Хоакин, Энрике, Перес.

Добавим, что ответный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Бетисом» пройде 16 марта, в Севилье.