«Ференцварош» Черчесова проиграл «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала леверкузенский «Байер» на своем поле нанес поражение «Ференцварошу».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых мячи забили Керем Демирбай и Эдмонд Тапсоба.

Ответная игра пройдет 16 марта в Будапеште

Напомним, что «Ференцварош» тренирует экс-наставник сборной России Станислав Черчесов.

Лига Европы. 1/8 финала

1-й матч

«Байер» (Леверкузен, Германия) - «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) - 2:0 (1:0)

Голы: Демирбай, 10; Тапсоба, 86.