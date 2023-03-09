«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику «Ювентуса» Рабьо 

Руководство «Манчестер Юнайтед» снова заинтересовано в услугах хавбека «Ювентуса» Адриене Рабьо. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 27-летнего футболиста с туринской командой истекает в конце нынешнего сезона.

Как утверждает источник, «красные дьяволы» рассчитывают воспользоваться ситуацией и подписать французского игрока на правах свободного агента.

Напомним, что Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В текущем сезоне за «бьянконери» он провел 29 матчей, забил семь голов и отдал две результативные передачи.