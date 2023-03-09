«Арсенал» на выезде не смог обыграть «Спортинг» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Арсенала» в гостях сыграли вничью со «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Отметим, что гостевая команда открыла счет на 22-й минуте благодаря голу Вильяма Салибы. Спустя 12 минут защитник португальской команды Гонсалу Инасиу выровнял счет на табло. Во втором тайме, на 55-й минуте встречи форвард бело-зеленых Паулинью вывел свою команду вперед, однако автогол полузащитника Хидемасы Мориты на 62-й минуте не позволил «ящерицам» одержать победу над «канонирами».

Добавим, что ответная встреча футбольных клубов пройдет 16 марта, в Лондоне.

Лига Европы

1/8 финала

Первый матч

«Спортинг» (Португалия) – «Арсенал» (Англия) – 2:2 (1:1)

Голы: Инасиу, 34; Паулинью, 55. – Салиба, 22; Морита (автогол), 62.