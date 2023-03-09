Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр может перейти в «ПСЖ»

«ПСЖ» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуйаром. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что трудовое соглашение английского игрока с «красными дьяволами» рассчитано до конца июня 2025 года.

По информации источника, парижане нуждаются в усилении защитной линии и рассчитывают приобрести 30-летнего игрока в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2019 года. В текущем сезоне в составе манкунианцев он принял участие в 21 матче и не отличился результативными действиями.