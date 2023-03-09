Защитник «Арсенала» Салиба прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Европы со «Спортингом»

Защитник «Арсенала» Салиба подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором английский клуб в гостях не смог обыграть «Спортинг» (2:2).

Отметим, что французский игрок открыл счет в матче на 22-й минуте.

«Сложная игра. Нам удалось забить первыми, но затем мы упустили преимущество и пропустили дважды. Но наша команда никогда не сдается, нам хотелось выиграть сегодня, но ничья в таком матче тоже результат. Дома мы сделаем все, чтобы победить», – приводит слова Салибы британская пресса.

Добавим, что ответная встреча 1/8 финала турнира между «Арсеналом» и «Спортингом» состоится 16 марта, в Лондоне.