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Кавазашвили - о переносе игры «Торпедо» - «Урал»: Пусть проводят разбирательство, так быть не должно

Автозаводцы вынуждены задействовать резервную арену.
09 марта 2023 23:20
автор: Александр Шульгин

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал перенос матча 19-го тура РПЛ «Торпедо» - «Урал» из «Лужников» в Химки.

«В современных реалиях, когда технологии достаточно развиты, поле содержать в хороших условиях не так уже и сложно. Если газон снимают и на нем невозможно играть, то нужно разбираться, как так получилось, что за ним не смогли уследить. Нужно обращаться в соответствующие органы - пусть проводят разбирательство, так быть не должно», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

Напомним, встреча пройдет на «Арене Химки» 11 марта. Начало в 14.00 по московскому времени.

Ранее «Торпедо» обратилось в РПЛ с просьбой перенести игру в Химки из «Лужников», поскольку газон на главном стадионе страны не готов к проведению спортивных мероприятий.

источник: «РБ-Спорт»
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