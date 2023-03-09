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Кукурелья – о критике в адрес игроков «Челси»: Мы такие же люди. Это часть жизни 

На данный момент лондонский клуб занимает десятую строчку в АПЛ
09 марта 2023 23:43
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Челси» Марк Кукурелья поделился мнением по поводу критики в сторону футболистов английского клуба.

Отмечается, что по мнению испанца, лондонцам стоит сохранять спокойствие и не обращать внимание на давление.

«Просто критиковать команду, когда дела идут плохо. Все мы такие же люди и у нас тоже бывают проблемы. Это часть жизни. Просто это нужно понять. А мы в свою очередь продолжим усердно работать для улучшения результатов», – приводит слова Кукурельи пресс-служба «пенсионеров».

Добавим, что в настоящее время «Челси» располагается на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка после 25 проведенных матчей.

Подопечные Грэма Поттера вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов, одолев дортмундскую «Боруссию» в двухматчевом противостоянии.

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