«Манчестер Юнайтед» добился домашней победы над «Бетисом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Футболисты «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграли «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Отметим, что в составе хозяев голы забили Маркус Рэшфорд (6-я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Вут Вегорст (82). Соперник ответил забитым мячом Айосе Переса (32).
Ответная встреча между командами состоится 16 марта в Испании.
Добавим, что в параллельной игре 1/8 финала турнира «Севилья» дома победила «Фенербахче» (2:0).
Лига Европы
1/8 финала
1-й матч
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Бетис» (Испания) – 4:1 (1:1)
Голы: Рэшфорд, 6. Антони, 52. Фернандеш, 58. Вегорст, 82 – Перес, 32.
источник: «Советский спорт»