Гол Ди Марии принес «Ювентусу» победу над «Фрайбургом» в Лиге Европы

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Фрайбургом» завершился минимальной победой туринского клуба со счетом 1:0.

Отметим, что игра прошла в Италии. Единственный гол в прошедшей встрече был забит на 53-й минуте – его автором стал полузащитник Анхель Ди Мария (53-я минута).

Ответный матч между командами состоится 16 марта в Германии.

Добавим, что в параллельной игре 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1).

Лига Европы

1/8 финала

1-й матч

«Ювентус» (Италия) – «Фрайбург» (Германия) – 1:0 (0:0)

Гол: Ди Мария, 53.