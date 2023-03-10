Гол Ди Марии принес «Ювентусу» победу над «Фрайбургом» в Лиге Европы

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ювентусом» и «Фрайбургом» завершился минимальной победой туринского клуба со счетом 1:0.
Отметим, что игра прошла в Италии. Единственный гол в прошедшей встрече был забит на 53-й минуте – его автором стал полузащитник Анхель Ди Мария (53-я минута).
Ответный матч между командами состоится 16 марта в Германии.
Добавим, что в параллельной игре 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1).
Лига Европы
1/8 финала
1-й матч
«Ювентус» (Италия) – «Фрайбург» (Германия) – 1:0 (0:0)
Гол: Ди Мария, 53.
источник: «Советский спорт»