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Марокко может заменить Украину в совместной с Испанией и Португалией заявке на ЧМ-2030

Страна не успевает подготовиться к турниру.
10 марта 2023 09:12
автор: Максим Скороходов

Украина может быть исключена из совместной с Испании и Португалии заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

По данным американских СМИ, Украина может не успеть подготовиться к турниру, чему способствуют постоянные изменения в руководстве национальной футбольной федерации.

В этом случае место Украины в заявке займет Марокко, которое находится территориально ближе к Испании и Португалии.

Добавим, что Марокко подало собственную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, также свою заинтересованность подтвердили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, которые хотят провести турнир вместе.

источник: «Советский спорт»
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