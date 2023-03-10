Марокко может заменить Украину в совместной с Испанией и Португалией заявке на ЧМ-2030

Украина может быть исключена из совместной с Испании и Португалии заявки на проведение чемпионата мира 2030 года.

По данным американских СМИ, Украина может не успеть подготовиться к турниру, чему способствуют постоянные изменения в руководстве национальной футбольной федерации.

В этом случае место Украины в заявке займет Марокко, которое находится территориально ближе к Испании и Португалии.

Добавим, что Марокко подало собственную заявку на проведение чемпионата мира 2030 года, также свою заинтересованность подтвердили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили, которые хотят провести турнир вместе.