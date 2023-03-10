Мальдини поделился ожиданиями «Милана» от жеребьевки Лиги чемпионов

Технический директор итальянского «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги чемпионов, а также назвал соперников, с которыми ему не хотелось бы пересечься в следующей стадии.

«Что касается жеребьёвки Лиги чемпионов, то я бы предпочел избежать итальянских команд, хотя в нынешней ситуации кто выпадет - тот и устроит нас.

Сейчас не стоит ожидать, что мы будем выступать на уровне «Баварии», «Манчестер Сити» и «Реала», но если один из этих клубов нам попадется, то мы будем биться», - приводит слова функционера итальянская пресса.

Напомним, в 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей одолел лондонский «Тоттенхэм» с общим счетом 1:0.