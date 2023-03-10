Моуринью о запасных «Баварии»: Мне бы хватило одного из них

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал уровень запасных игроков мюнхенской «Баварии».

«Во втором тайме я вспомнил вчерашний матч «Баварии» с «ПСЖ», в котором у мюнхенцев на скамейке сидели Гнабри, Мане и Зане. Мне хватило бы одного из них. Я бы смог заменить Дибалу, и, возможно, мы бы забили еще один гол», - приводит слова специалиста немецкая пресса.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Рома» на своем поле обыграла испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:0. Ответная встреча пройдет 16 марта.

Ранее «Бавария» с аналогичным результатом одолела «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.