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«Они очень хорошо играли в обороне»: Алонсо похвалил команду Черчесова

«Ференцварош», с которым работает российский специалист, проиграл «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы.
10 марта 2023 10:12
автор: Александр Шульгин

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша».

«Игра была напряженной и очень близкой. Как и ожидалось, «Ференцварош» оказался хорошим соперником. Они очень хорошо играли в обороне, у нас было не так много свободного пространства, нам пришлось набраться терпения. Это было не впечатляющее выступление, но хорошее. Мы контролировали игру, и на самом деле у нас не было никаких проблем. Может быть, мы все еще чего-то не понимаем, но счет 2:0 - хороший результат», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «аспириновых».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды, в составе которой мячи забили Керем Демирбай и Эдмонд Тапсоба.

Ответная игра пройдет 16 марта в Будапеште.

источник: ФК «Байер»
«Они очень хорошо играли в обороне»: Алонсо похвалил команду Черчесова
«Ференцварош», с которым работает российский специалист, проиграл «Байеру» в 1/8 финала Лиги Европы.
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