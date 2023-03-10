«Они очень хорошо играли в обороне»: Алонсо похвалил команду Черчесова

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша».

«Игра была напряженной и очень близкой. Как и ожидалось, «Ференцварош» оказался хорошим соперником. Они очень хорошо играли в обороне, у нас было не так много свободного пространства, нам пришлось набраться терпения. Это было не впечатляющее выступление, но хорошее. Мы контролировали игру, и на самом деле у нас не было никаких проблем. Может быть, мы все еще чего-то не понимаем, но счет 2:0 - хороший результат», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба «аспириновых».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкой команды, в составе которой мячи забили Керем Демирбай и Эдмонд Тапсоба.

Ответная игра пройдет 16 марта в Будапеште.