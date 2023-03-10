Кукуляк рассудит «Зенит» и московское «Динамо» в 1/4 финала ФОНБЕТ Кубка России

Евгений Кукуляк назначен главным судьей матча второго этапа 1/4 финала Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России между «Зенитом» и московским «Динамо», сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут Игорь Князев и Владимир Миневич, резервным судьей назначен - Николай Волошин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и Илья Елеференко.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» состоится 15 марта в Санкт-Петербурге.

Остальные назначения на матчи Пути регионов:

14 марта. «Акрон» - «Локомотив». Главный судья – Артем Чистяков, ассистенты - Роман Усачев, Андрей Образко; VAR – Евгений Турбин.

15 марта. «Ахмат» – «Краснодар». Главный судья – Сергей Иванов, ассистенты – Алексей Ширяев, Дмитрий Чельцов; VAR – Владимир Москалёв.

16 марта. «Пари НН» – «Ростов». Главный судья - Павел Шадыханов, ассистенты – Валентин Мурашов, Антон Кобзев; VAR – Артём Любимов.