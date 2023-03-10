Карасев назначен главным судьей матча «Спартак» - «Урал» в 1/2 финала ФОНБЕТ Кубка России

Бригада Сергея Карасева рассудит первый полуфинальный матч ФОНБЕТ Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» в Пути РПЛ.

Его ассистентами будут Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов, резервным судьей назначен Иван Сиденков; за систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Анатолий Жабченко и Дмитрий Сафьян.

Игра состоится 14 марта в Москве.

Второй полуфинал, который пройдет 15 марта Самаре, и в котором встретятся «Крылья Советов» - ЦСКА, рассудит Алексей Сухой. Его ассистентами будут Максим Ковалев, Александр Богданов; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Владислав Безбородов, Дмитрий Мосякин.