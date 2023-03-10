«У этой команды есть характер»: тен Хаг оценил значимость победы «МЮ» над «Бетисом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над испанским «Бетисом».

«Мы играли очень хорошо в обоих таймах. К перерыву мы должны были вести 3:0, но допустили одну ошибку и закончили 1:1.

Всегда здорово видеть, как команда реагирует на неудачи. Мы не впервые в этом сезоне начинаем все заново. У этой команды есть характер, так что отдаю ей должное», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «МЮ». Ответный матч пройдет 16 марта в Испании.

Ранее манкунианцы потерпели чувствительное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:7 в рамках АПЛ.