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Стало известно, при каком условии «ПСЖ» уволит Галтье

Команда вылетела из Лиги чемпионов и не очень уверенно себя чувствует в национальном первенстве.
10 марта 2023 11:09
автор: Александр Шульгин

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье лишится своего поста в том случае, если команда не сможет завоевать золото чемпионата Франции.

По информации французской прессы, клубные боссы готовы простить специалисту вылет из Лиги чемпионов, однако потеря чемпионского титула станет для них катастрофой.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил мюнхенской «Баварии» со счетом 0:2 и покинул турнир. В первом матче немцы также оказались сильнее (1:0).

После 26 туров «ПСЖ» с 63 очками лидирует в турнирной таблице национального первенства, однако отрыв от идущего вторым «Монако» составляет всего пять очков.

Стало известно, при каком условии «ПСЖ» уволит Галтье
Команда вылетела из Лиги чемпионов и не очень уверенно себя чувствует в национальном первенстве.
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