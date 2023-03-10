Нападающий «ПСЖ» Неймар перенес операцию на правом колене

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар перенес операцию на правом колене, сообщают французские СМИ.

По данным источника, операцию рекомендовал медицинский штаб «ПСЖ» во избежание более серьезного повреждения. Футболист был прооперирован в Дохе.

Срок восстановления бразильца, по разным оценкам, колеблется от трех до четырех месяцев.

В нынешнем сезоне, Неймар провел в составе чемпионов Франции 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт бразильского футболиста с ведущим клубом Франции рассчитан до лета 2025 года.