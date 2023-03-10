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«Химки» могут уволить Гогниева уже сегодня после очередной драки в команде

Слухи сообщают уже о втором конфликте футболистов с наставником.
10 марта 2023 13:34
автор: Александр Шульгин

Руководство подмосковных «Химок» задумалось об отставке главного тренера команды Спартака Гогниева.

Как сообщает «РБ Спорт», решение об отставке может быть принято уже сегодня, 10 марта. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Гогниева с двумя футболистами команды - Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым в тренажерном зале. В настоящее время клубные боссы выясняют подробности инцидента у самих игроков.

Добавим, что ранее тренер уже конфликтовал с тем же Гулиевым, хотя полузащитник отрицал факт потасовки. В то же время, во время зимнего трансферного окна команду покинули десять человек, включая лидера Дениса Глушакова.

После 18 туров «Химки» с 13 очками занимают 15-е место, находясь в зоне вылета.

источник: «РБ-Спорт»
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