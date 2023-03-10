«Химки» могут уволить Гогниева уже сегодня после очередной драки в команде

Руководство подмосковных «Химок» задумалось об отставке главного тренера команды Спартака Гогниева.

Как сообщает «РБ Спорт», решение об отставке может быть принято уже сегодня, 10 марта. Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Гогниева с двумя футболистами команды - Дмитрием Тихим и Аязом Гулиевым в тренажерном зале. В настоящее время клубные боссы выясняют подробности инцидента у самих игроков.

Добавим, что ранее тренер уже конфликтовал с тем же Гулиевым, хотя полузащитник отрицал факт потасовки. В то же время, во время зимнего трансферного окна команду покинули десять человек, включая лидера Дениса Глушакова.

После 18 туров «Химки» с 13 очками занимают 15-е место, находясь в зоне вылета.