Акинфеев и Дасаев попали в топ вратарей за всю историю по версии IFFHS

Действующий голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.
Дасаев с 57 баллами занял 37-е место, а Акинфеев набрал 47 баллов и расположился на 47-й строчке.
Добавим, что рейтинг обновляется ежегодно. Текущему победителю прибавляется 20 баллов. Сейчас на первом месте находится ветеран «Пармы» Джанлуиджи Буффон.
Топ-10 лучших вратарей в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом:
- Джанлуиджи Буффон («Парма», Италия, 357 баллов);
- Икер Касильяс (Испания, 260);
- Мануэль Нойер («Бавария», Германия, 219);
- Петр Чех (Чехия, 218);
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды, 201);
- Петер Шмейхель (Дания, 179);
- Оливер Кан (Германия, 162);
- Тибо Куртуа («Реал» Мадрид, Бельгия, 150);
- Хосе Луис Чилаверт (Парагвай, 146);
- Вальтер Дзенга (Италия, 132).
источник: IFFHS