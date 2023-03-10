Акинфеев и Дасаев попали в топ вратарей за всю историю по версии IFFHS

Действующий голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев попали в список лучших вратарей в истории по версии IFFHS.

Дасаев с 57 баллами занял 37-е место, а Акинфеев набрал 47 баллов и расположился на 47-й строчке.

Добавим, что рейтинг обновляется ежегодно. Текущему победителю прибавляется 20 баллов. Сейчас на первом месте находится ветеран «Пармы» Джанлуиджи Буффон.

Топ-10 лучших вратарей в истории по версии IFFHS выглядит следующим образом: