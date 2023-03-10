Валерий Кечинов: «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов

«Конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Если ей еще и будет способствовать удача, то это один из претендентов на победу. Команда очень сбалансированная: вратари хорошие, защитники очень надежные, полузащитники креативные — и голевую могут отдать, и контроль хороший, и забить могут. В нападении — Мане не играл, но вышел Шупо-Мотинг, создавал остроту, напрягал защитников. Это современная команда, которая по праву борется за самые высокие места.

Но таких команд будет много. И «Манчестер Сити» до конца будет бороться за титул, и «Реал», наверняка — хотя, может, это и не такая сбалансированная команда. Но мы помним прошлый сезон, когда они вытаскивали матчи и в конце концов выиграли Лигу чемпионов. А у «ПСЖ» нет этого баланса. Они имеют трех футболистов, которые вообще не участвуют в обороне — Месси, Неймар и Мбаппе. Поэтому им постоянно приходится тяжело», — сказал Кечинов «Газете.Ru».