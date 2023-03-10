ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Кечинов: «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о шансах немецкой «Баварии» выиграть Лигу чемпионов после победы мюнхенцев над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала турнира.
10 марта 2023 16:31

«Конечно, «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Если ей еще и будет способствовать удача, то это один из претендентов на победу. Команда очень сбалансированная: вратари хорошие, защитники очень надежные, полузащитники креативные — и голевую могут отдать, и контроль хороший, и забить могут. В нападении — Мане не играл, но вышел Шупо-Мотинг, создавал остроту, напрягал защитников. Это современная команда, которая по праву борется за самые высокие места.

Но таких команд будет много. И «Манчестер Сити» до конца будет бороться за титул, и «Реал», наверняка — хотя, может, это и не такая сбалансированная команда. Но мы помним прошлый сезон, когда они вытаскивали матчи и в конце концов выиграли Лигу чемпионов. А у «ПСЖ» нет этого баланса. Они имеют трех футболистов, которые вообще не участвуют в обороне — Месси, Неймар и Мбаппе. Поэтому им постоянно приходится тяжело», — сказал Кечинов «Газете.Ru».

Герго Сабо: Не рассматриваем Черчесова на пост главного тренера сборной Венгрии
Пресс-атташе сборной Венгрии Герго Сабо поделился, что российский специалист Станислав Черчесов не является кандидатом на должность главного тренера национальной команды.
10.03.2023 16:57
Футбол
Яков Гершензон: Игрокам из РПЛ Израиль не интересен
Известный израильский агент Яков Гершензон поделился мнением, почему в последние годы российские футболисты не переходили в израильские клубы.
10.03.2023 16:53
Футбол
Валерий Кечинов: «Бавария» может выиграть Лигу чемпионов
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о шансах немецкой «Баварии» выиграть Лигу чемпионов после победы мюнхенцев над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала турнира.
10.03.2023 16:31
Футбол
«Барселона» не хочет возвращать Месси, несмотря на желание футболиста
Будущее чемпиона мира-2022 неопределенно.
10.03.2023 16:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
Тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ в феврале
Тен Хаг признан лучшим тренером АПЛ в феврале
В активе команды нидерландского специалиста три победы и одна ничья манкунианцев в феврале.
10.03.2023 15:59
Футбол
автор: Александр Евграфов
Судьи-дебютанты РПЛ Чебан и Федоров сыграли в футбол на коленях (видео)
Арбитры готовятся к своим первым матчам в Российской премьер-лиги.
10.03.2023 15:37
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд в третий раз в сезоне признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Рэшфорд в третий раз в сезоне признан лучшим игроком месяца в АПЛ
Ранее такого же достижения добивался Мохамед Салах.
10.03.2023 15:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»
«Спартак» заплатит 130 тысяч рублей за поведение своих болельщиков на матче с «Уралом»
Встречу посетили чуть больше четырех тысяч зрителей.
10.03.2023 14:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Алексей Сафонов: «Ференцварош» не пройдет «Байер», Черчесов и так выжал из команды максимум
Алексей Сафонов: «Ференцварош» не пройдет «Байер», Черчесов и так выжал из команды максимум
«Ференцварош» проиграл на выезде «Байеру» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы – 0:2. Ответная игра пройдет 16 марта в Будапеште.
10.03.2023 14:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
Акинфеев и Дасаев попали в топ-50 вратарей за всю историю по версии IFFHS
Лучшим голкипер был признан Джанлуиджи Буффон.
10.03.2023 14:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика