Яков Гершензон: Игрокам из РПЛ Израиль не интересен

«Потому что футбол в России, на Украине и на всем постсоветском пространстве наладился. А в чемпионате Израиля уровень зарплат с 1990-х не так существенно поднялся. Если тогда хорошему футболисту платили $ 5 тысяч в месяц, то сейчас платят 15 тысяч. У единиц зарплата доходит до 20 тысяч. Для сильного игрока из той же РПЛ это не зарплата. Поэтому Израиль им и не был интересен, никто не хотел сюда ехать. В последний год ситуация изменилась: снова появились русские, украинцы, белорусы, казахи», — сказал Гершензон «Чемпионату».