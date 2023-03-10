Стали известны стартовые составы «Сочи» и «Оренбурга» на матч 19-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в пятницу, 10 марта, на стадионе «Фишт». Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Чебан (Москва).

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Цаллагов, Мелкадзе, Сарвели.

«Оренбург»: Сысуев, Гойкович, Стаматов, Перес, Эктов, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

Добавим, что в данный момент сочинцы занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Команда из Оренбурга идет девятой (25 очков).