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«Алания» сделала бесплатным вход на оставшиеся матчи сезона

Команда будет проводить домашние матчи в Грозном, на «Ахмат Арене».
10 марта 2023 18:39
автор: Александр Евграфов

Владикавказская «Алания» объявила о том, что вход на оставшиеся домашние матчи команды этого сезона первенства Первой лиги России будет бесплатным, сообщается в Telegram-канале клуба.

«Алания» проводит домашние матчи на «Ахмат Арене» в Грозном.

«Все желающие посмотреть на игру нашей команды смогут сделать это абсолютно бесплатно! На «Ахмат Арене» будет осуществлен свободный вход на стадион до конца сезона-2022/2023», - говорится в сообщении.

После 21 тура «Алания» набрала 39 очков и идет на третьем месте в таблице первенства Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей с 14-й командой Российской премьер-лиги. «Алания» отстает на одно очко от казанского «Рубина», идущего вторым.

Второе место в Первой лиге дает прямую путевку в РПЛ.

«Алания» сделала бесплатным вход на оставшиеся матчи сезона
Команда будет проводить домашние матчи в Грозном, на «Ахмат Арене».
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