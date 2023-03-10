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Конте призвал Ришарлисона больше думать о команде, а не о себе

Тренер отметил, что поговорил с футболистом и конфликт исчерпан.
Конте призвал Ришарлисона больше думать о команде, а не о себе
10 марта 2023 18:58
автор: Александр Евграфов
автор фото: XinHua

Тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте ответил на критику со стороны нападающего своей команды Ришарлисона, который пожаловался на нехватку игрового времени, сообщают британские СМИ.

Конте согласился с тем, что бразилец не так уж много времени проводит на поле. Специалист объяснил это двумя травмами, полученными бразильцем. Он также отметил, что сезон продолжается, и если Ришарлисон наберет форму, то возможность играть всегда открыта.

«Думаю, что он понял свою ошибку. Когда вы говорите «я, я, я», а не «мы», это означает, что вы думаете только о себе, и вы эгоистичны. Я повторяю своим игрокам, если мы хотим построить что-то важное, бороться за это и выиграть, то мы должны говорить «мы». Если мы говорим «я, я, я», то думаем только о себе. Парень все понял и извинился, что хорошо», — цитирует Конте источник.

После вылета «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов Ришарлисон посетовал на дефицит игрового времени и раскритиковал Конте за то, что тот оставил его на скамейке запасных до 70 минуты матча с «Миланом».

источник: «Советский спорт»
Конте призвал Ришарлисона больше думать о команде, а не о себе
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