Ульяновские полицейские задержали болельщика, бросившего банан в игрока «Зенита» Вендела (видео)

Сотрудники полиции УМВД по Ульяновской области задержали болельщика, который бросил банан в игрока «Зенита «Вендела» во время четвертьфинального матча Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с «Волгой».

«В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался житель областного центра, 2004 года рождения», — говорится в заявлении Управления.

Сотрудники полиции составили на болельщика административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» состоялся 25 февраля в Ульяновске и завершился победой действующих чемпионов России - 3:0. КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.