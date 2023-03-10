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Нападающий «Бенфики» Силва стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

На счету Силвы гол в ворота «Брюгге».
10 марта 2023 19:54
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Бенфики» Рафа Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте турнира. На счету Силвы гол в ворота «Брюгге» (5:1). Форвард также был признан лучшим игроком ответного матча 1/8 финала.

На награду также претендовали Томас Мюллер («Бавария»), Фикайо Томори («Милан») и Марк Кукурелья («Челси»).

Номинанты являются представителями команд, которые вышли в четвертьфинал турнира. На следующей неделе определятся их соперники по розыгрышу. 14 марта сыграют «Порту» и «Интер» (первый матч — 0:1), а также «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (1:1). На следующий день встретятся «Наполи» и «Айнтрахт» (2:0), «Реал» и «Ливерпуль» (5:2).

Жеребьевка четвертьфиналов состоится 17 марта.

источник: «Советский спорт»
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