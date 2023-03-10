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Прокуратура Испании предъявила обвинения «Барселоне» в коррупции

Речь идет о переводе денег бывшему вице-президенту технического комитета судей Энрикесу Негрейре.
10 марта 2023 20:36
автор: Александр Евграфов

Прокуратура Испании предъявила футбольному клубу «Барселна» официальные обвинения в коррупции и подкупе судей, сообщают французские СМИ.

Речь идет о переводе денег бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре. По данным прокуратуры руководство каталонского клуба перевело переводило деньги за то, чтобы вице-президент Технического арбитражного комитета (CTA) совершал действия в судействе, выгодные «Барселоне».

По данным источника, ответчиками по делу проходят бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель, а также сам Негрейра.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в период с 2016 по 2018 год заплатила Негрейре почти 1,4 млн. евро. Дело находится на контроле комитета по этике в Королевской испанской футбольной федерации.

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