«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ

Футболисты «Оренбурга» разгромили «Сочи» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Сочи завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
У «Оренбурга» отличились Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51), Иван Башич (68), Юрий Ковалев (75).
«Оренбург» набрал 28 очков и переместился на седьмое место в турнирной таблице. У «Сочи» 28 очков и восьмая строчка.
В следующем туре «Оренбург» 18 марта примет «Спартак», а «Сочи» в тот же день сыграет в Воронеже с «Факелом».
Российская премьер-лига. 19-й тур.
«Сочи» - «Оренбург» - 0:4 (0:1)
Голы: Капленко, 45. Перес, 51. Башич, 68. Ковалев, 75.
источник: «Советский спорт»