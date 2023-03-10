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«Реал» готов подписать контракт с Мбаппе, но ждет от него извинений

В Мадриде считают, что Мбаппе должен извиниться за сорвавшийся трансфер.
10 марта 2023 21:28
автор: Александр Евграфов

Мадридский «Реал» готов подписать контракт с Килианом Мбаппе на правах свободного агента, если тот публично извиниться за сорвавшийся трансфер летом 2022 года, сообщают испанские СМИ.

По данным источника, в Мадриде ожидают, когда у Мбаппе закончится контракт с «ПСЖ» и он станет свободным агентом в 2024 году, если не будет активирована опция продления.

Также журналисты отмечают, что «Реал» ищет возможность подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлин Холанда.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 30 голов и сделал 8 результативных передач. Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 180 миллионов евро.

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