Апелляция по дисквалификации тренера «Ромы» Моуриньо отклонена

Федерация футбола Италии отклонила апелляцию на дисквалификацию тренера «Ромы» Жозе Моуринью, сообщается на сайте организации.
Таким образом, португальский специалист пропустит игру против «Сассуоло» 12 марта и римское дерби против «Лацио» 19 марта.
Моуринью был дисквалифицирован после 24-го тура Серии А против «Кремонезе» (1:2). В матче он был удален со скамейки запасных за споры с арбитром. После подачи апелляции его отстранение было приостановлено, и Моуринью смог руководить командой во встрече с «Ювентусом» (1:0).