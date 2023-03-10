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Бердыев высказался о крупном поражении «Сочи» в матче РПЛ с «Оренбургом»

Южане пропустили от своего соперника четыре гола.
10 марта 2023 22:32
автор: Сергей Иванов

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев подвел итоги матча 19-го тура чемпионата России, в котором его клуб дома потерпел крупное поражение от «Оренбурга» (0:4).

Отметим, что в составе гостей голы забили Кирилл Капленко (45-я минута), Матиас Перес (51), Иван Башич (68) и Юрий Ковалев (75).

– Было два разных тайма. В первом тайме играли достаточно неплохо, имели ряд моментов. Во втором пропустили быстрый гол, ребята стали играть авантюрно, чем поплатились мы всей командой. Думаю, нам необходимо сделать правильные выводы из этой игры и двигаться дальше, – цитирует Бердыева клубная пресс-служба оренбуржцев.

Добавим, что в данный момент «Сочи» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 28 очков. В следующем туре южане отправятся в гости к «Факелу». Встреча пройдет 18 марта.

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