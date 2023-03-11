Массимо Каррера дал совет Алексею Миранчуку

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал совет полузащитнику «Торино» Алексею Миранчуку. Итальянец уверен, что именно в «Торино» полузащитник может раскрыть свой потенциал.

«В Турине он нашел возможность показать свои качества на высоком уровне. Если бы я был на месте Алексея, я бы остался в «Торино», – заявил итальянец для «РБ-Спорт».

Напомним, 27-летний хавбек принадлежит «Аталанте». Этот сезон он проводит в «Торино» на правах аренды. В данный момент на счету футболиста 19 матчей в Серии А и 8 (4+4) очков по системе «гол+пас».