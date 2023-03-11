Защитник ЦСКА Мойзес не включил «Локомотив» и «Динамо» в число российских грандов

Защитник московского ЦСКА Мойзес сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии. В ходе разговора футболист также назвал российские гранды, не включив в этот список столичные «Локомотив» и «Динамо».

«Отличия существенные. В Бразилии намного больше команд-грандов. В российской лиге есть ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и еще несколько, а там все же больше топовых клубов. Но РПЛ – тоже сложная лига со множеством крепких команд. Чемпионом стать очень тяжело как здесь, так и там», – заявил Мойзес пресс-службе армейцев.

Напомним, 28-летний Мойзес выступает за ЦСКА на правах аренды с правом выкупа. Он принадлежит бразильскому «Интернсаьоналу». За красно-синих игрок провел во всех турнирах 21 матч, 1 гол и 2 ассиста.