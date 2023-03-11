ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Защитник ЦСКА Мойзес не включил «Локомотив» и «Динамо» в число российских грандов

По словам бразильца, этот статус носят ЦСКА, «Зенит» и «Спартак».
11 марта 2023 11:55
автор: Артур Гичунцев

Защитник московского ЦСКА Мойзес сравнил РПЛ с чемпионатом Бразилии. В ходе разговора футболист также назвал российские гранды, не включив в этот список столичные «Локомотив» и «Динамо».

«Отличия существенные. В Бразилии намного больше команд-грандов. В российской лиге есть ПФК ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и еще несколько, а там все же больше топовых клубов. Но РПЛ – тоже сложная лига со множеством крепких команд. Чемпионом стать очень тяжело как здесь, так и там», – заявил Мойзес пресс-службе армейцев.

Напомним, 28-летний Мойзес выступает за ЦСКА на правах аренды с правом выкупа. Он принадлежит бразильскому «Интернсаьоналу». За красно-синих игрок провел во всех турнирах 21 матч, 1 гол и 2 ассиста.

источник: ПФК ЦСКА
Защитник ЦСКА Мойзес не включил «Локомотив» и «Динамо» в число российских грандов
По словам бразильца, этот статус носят ЦСКА, «Зенит» и «Спартак».
11.03.2023 11:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Массимо Каррера дал совет Алексею Миранчуку
Итальянец уверен, что именно в «Торино» полузащитник может раскрыть свой потенциал.
11.03.2023 11:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Фирмино может стать игроком «Интернасьонала»
Ближайшим летом бразилец станет свободным агентом.
10.03.2023 23:35
Футбол
автор: Сергей Иванов
Болельщики «Арсенала» во второй раз подряд признали Зинченко лучшим игроком клуба по итогам месяца
В лондонской команде довольны выступлениями украинского футболиста.
10.03.2023 23:20
Футбол
автор: Сергей Иванов
Бердыев высказался о крупном поражении «Сочи» в матче РПЛ с «Оренбургом»
Южане пропустили от своего соперника четыре гола.
10.03.2023 22:32
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Кармиотисса» Кержакова одержала победу над «Эносисом»
Команда российского специалиста прервала двухматчевую серию из поражений.
10.03.2023 22:17
Футбол
автор: Сергей Иванов
Апелляция по дисквалификации тренера «Ромы» Моуриньо отклонена
Специалист пропустит два следующих матча Серии А.
10.03.2023 21:53
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» готов подписать контракт с Мбаппе, но ждет от него извинений
В Мадриде считают, что Мбаппе должен извиниться за сорвавшийся трансфер.
10.03.2023 21:28
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Оренбург» разгромил «Сочи» в матче 19-го тура РПЛ
Футболисты «Оренбурга» забили в ворота соперников четыре безответных мяча.
10.03.2023 20:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Прокуратура Испании предъявила обвинения «Барселоне» в коррупции
Речь идет о переводе денег бывшему вице-президенту технического комитета судей Энрикесу Негрейре.
10.03.2023 20:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика