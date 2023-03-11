Полузащитник ЦСКА Мендес вызван в сборную Чили на матч с Парагваем

Тренерский штаб сборной Чили во главе с Эдуардо Бериссо огласил заявку команды на товарищеский матч с командой Парагвая.

Среди прочих в списке оказался полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес, о чем сообщает пресс-служба армейцев.

Напомним, матч со сборной Парагвая чилийцы проведут 28 марта. Что касается Мендеса, то в нынешнем сезоне он провел за ЦСКА 21 матч, но не отметился голевыми действиями на поле.

К слову, за первую команду страны 23-летний хавбек дебютировал в декабре 2021 года. За это время он отыграл 6 матчей и отдал 1 голевой пас.