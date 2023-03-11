«Торпедо» и «Урал» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 11 марта, московское «Торпедо» примет «Урал» в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе «Арена Химки» и начнется в 14.00 мск.

За час до начала игры команды представили стартовые составы.

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук, Кухарчук, Нетфуллин, Савич, Караев, Стефанович, Рейна.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

В нынешнем сезоне РПЛ «Торпедо» занимает последнее, 16-е место, набрав 7 очков. В активе «Урала» – 22 очка и 10-я позиция. Подопечные Виктора Гончаренко идут на беспроигрышной серии из 8 матчей.