«Реал» готов подписать Мбаппе, но просит игрока снизить финансовые требования

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, нападающий пожалел о продлении контракта с французским клубом и пытался выяснить через свое окружение, заинтересован ли мадридский гранд в его трансфере.

Боссы «сливочных» подчеркнули, что готовы рассмотреть переход игрока, но просят его понизить финансовые требования. При этом в «Реале» подчеркнули, что могут сделать выбор в пользу форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

По данным французской прессы, 24-летний Мбаппе окончательно разочаровался в «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, парижане уступили в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» с общим счетом 0:3.