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«Реал» готов подписать Мбаппе, но просит игрока снизить финансовые требования

Сделка может состояться летом 2023 года.
11 марта 2023 13:41
автор: Артур Гичунцев

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал». Об этом пишут испанские СМИ.

По данным источника, нападающий пожалел о продлении контракта с французским клубом и пытался выяснить через свое окружение, заинтересован ли мадридский гранд в его трансфере.

Боссы «сливочных» подчеркнули, что готовы рассмотреть переход игрока, но просят его понизить финансовые требования. При этом в «Реале» подчеркнули, что могут сделать выбор в пользу форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

По данным французской прессы, 24-летний Мбаппе окончательно разочаровался в «ПСЖ» после вылета из Лиги чемпионов. Напомним, парижане уступили в 1/8 финала мюнхенской «Баварии» с общим счетом 0:3.

источник: «Советский спорт»
«Реал» готов подписать Мбаппе, но просит игрока снизить финансовые требования
Сделка может состояться летом 2023 года.
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