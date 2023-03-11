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«Барселону» могут перевести в низший дивизион из-за дела о подкупе судей

Возможен вариант с закрытием клуба.
11 марта 2023 13:54
автор: Максим Скороходов

Испанские власти могут перевести «Барселону» в низший дивизион или закрыть клуб как юридическое лицо.

Напомним, что против «сине-гранатовых» открыто угловное дело по подкупе вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры. «Барселона» утверждает, что платила внешнему консультанту, который запрашивал технические отчеты по судейству.

По данным испанских СМИ, в случае доказательства нарушения самым вероятным наказанием будет штраф, а не спортивные санкции, однако они не исключены. Ла Лига уже заявляла, что не может наказать «Барселону» из-за истечения срока давности.

источник: «Советский спорт»
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