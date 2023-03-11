«Реал» собирает Совет директоров из-за дела о подкупе судей «Барселоной»

Мадридский «Реал» сделал объявление по делу о подкупе «Барселоной» судей.

- В свете серьезности обвинений, выдвинутых прокуратурой Барселоны против ФК «Барселона» и двух его президентов, основанных на обоснованных подозрениях в коррупции, и их связи с бывшим вице-президентом технического судейского комитете Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, президент созвал срочное заседание Совета директоров завтра, в воскресенье, 12 марта 2023 года, в 12:00 (по мадридскому времени, - прим.), чтобы принять решение о действиях «Реала» в отношении этого вопроса, - говорится в объявлении.

«Барселона» утверждает, что не подкупала функционера, а платила внешнему консультанту, который запрашивал технические отчеты по судейству.