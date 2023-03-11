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Агаларов и Дзюба выйдут в стартовых составах «Ахмата» и «Локомотива» на матч 19-го тура РПЛ

Игра начнется в 16:30 мск.
11 марта 2023 15:36
автор: Максим Скороходов

«Ахмат» и «Локомотив» назвали стартовые составы на очный матч в рамках 19-го тура РПЛ.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Семенов, Шатара, Тимофеев, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Харин, Агаларов.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичев, Конти, Ненахов, Карпукас, Магкеев, Глушенков, Пиняев, Камано, Дзюба.

Грозненцы имеют в своем активе 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблицы, у «железнодорожников» после 18 матчей набрано 16 очков, что позволяет им находиться на 13-й позиции.

источник: «Советский спорт»
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