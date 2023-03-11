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«Урал» обыграл «Торпедо» в гостях, команда Гончаренко не проигрывает в РПЛ с 17 сентября

«Шмели» продолжают набирать очки.
11 марта 2023 15:54
автор: Максим Скороходов

«Урал» в гостевом матче 19-го тура РПЛ победил «Торпедо» со счетом 1:0.

За команду Виктора Гончаренко, которая последнее поражение в РПЛ потерпелa от «Ахмата» (1:2) 17 сентября, на 65-й минуте забил Рай Влут.

«Шмели» набрали 25 очков и занимают десятое место, «автозаводцы» с 7 очками замыкают турнирную таблицу.

В 20-м туре РПЛ «Урал» 18 марта примет «Динамо», «Торпедо» на следующий день сыграет в гостях с «Пари НН».

РПЛ

19-й тур

«Торпедо» (Москва) - «Урал» (Екатеринбург) - 0:1 (0:0)

Гол: Влут, 65

«Торпедо»: Довбня, Шляков, Журавлев, Кожемякин, Юзепчук (Прошкин, 46), Нетфуллин, Савич (Лебеденко, 78), Кухарчук (Каймаков, 61), Рейна (Рязанцев, 61), Караев (Жажа, 78), Стефанович.

«Урал»: Помазун, Кулаков (Гогличидзе, 79), Филипенко, Иллой-Айет, Бевеев, Бикфалви (Бегич, 86), Мишкич (Сунгатулин, 90), Влут, Егорычев, Ранджелович (Юшин, 46), Каштанов (Татаринов, 90).

Предупреждения: Каштанов, 54, Мишкич, 60, Кулаков, 77, Татаринов, 90.

источник: «Советский спорт»
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